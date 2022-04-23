كوريا الجنوبية تسجل 75 ألفا و449 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 75 ألفا و449 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 29 إصابة وافدة لأشخاص قادمين من الخارج، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت.

وبهذه الحصيلة اليومية ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و830 ألفا و469 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت كوريا الجنوبية 151 حالة وفاة إضافية لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 22 ألفا و24 وفاة.