بهدف إحلال السلام.. زيارة لغوتيريش إلى روسيا وأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يقوم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بزيارة لموسكو يوم الثلاثاء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم يتوجه إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وذلك بحسب إيري كانيكو مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضافت كانيكو للصحفيين في إفادة صحفية في نيويورك يوم الجمعة أن جوتيريش سيتوجه إلى موسكو يوم الثلاثاء ويجتمع مع بوتين كما سيعقد اجتماع عمل ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت كانيكو إن جوتيريش “يأمل في إجراء محادثات حول ما يمكن القيام به لإحلال السلام في أوكرانيا بشكل عاجل”.

وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن جوتيريش سيلتقي مع زيلينسكي يوم الخميس ووزير الخارجية دميترو كوليبا وموظفين في وكالات الأمم المتحدة لمناقشة تكثيف جهود المساعدة الإنسانية.

وكان جوتيريش قد طلب لقاء رئيسي البلدين في رسالتين منفصلتين تم تسليمهما إلى البعثتين الدائمتين للبلدين لدى الأمم المتحدة.

كما دعا جوتيريش يوم الثلاثاء إلى وقف إنساني للقتال في أوكرانيا في عيد القيامة لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الخميس بهدف السماح بالمرور الآمن للمدنيين من أجل مغادرة مناطق الصراع وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد تضررا.

وأضافت كانيكو يوم الجمعة أن “الأمين العام لا يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم الاستجابة لدعوته الشخصية، بقدر ما يشعر بها بسبب عدم التوصل لهدنة، وعدم قدرة المدنيين على مغادرة المناطق المحاصرة وعدم القدرة على إدخال المساعدات، التي تقف الأمم المتحدة وشركاؤها على أهبة الاستعداد لتقديمها، للمناطق المحاصرة”.

وقالت المتحدثة إن جوتيريش سيواصل هذه المناقشات خلال زيارته لموسكو.