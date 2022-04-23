رئيس وزراء أوكرانيا: النصر سيكون خلال فترة قصيرة للغاية

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال يوم الجمعة إن أوكرانيا ستحقق النصر في القريب العاجل في حربها ضد روسيا وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن انتصار روسيا في الحرب لا يزال احتمالا واقعيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني لشبكة (سي.إن.إن) عندما سئل عن تصريحات جونسون “نحن واثقون تماما من أن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب وإن النصر سيكون خلال فترة قصيرة للغاية”.

من جهة أخرى أشار الرئيس الأوكراني “فولوديمير زلنسكي” الجمعة الى “أنّ الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف”، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.

وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل، قال زيلينسكي أيضا إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من اليوم عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.

في سياق متصل، كشفت كندا أنّها زوّدت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة، في أعقاب تعهد رئيس الوزراء “جاستن ترودو” في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.