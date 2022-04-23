إصابات كورونا العالمية تتجاوز 506.43 مليون

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كورونا يواصل انتشاره حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 506.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و610582.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة – 991969 – 80903519
الهند – 522116 – 43052425
البرازيل – 662506 – 30330629
فرنسا – 144995 – 27804015
ألمانيا – 133978 – 24045469
المملكة المتحدة – 173352 – 21933206
روسيا – 781371 – 18119862
كوريا الجنوبية – 21873 – 16755103
إيطاليا – 162466 – 16008181
تركيا – 98449 – 14966901
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 – العراق 25203 2324255
45 - الأردن 14059 1695432