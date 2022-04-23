إصابات كورونا العالمية تتجاوز 506.43 مليون

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعتين

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 506.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و610582.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة – 991969 – 80903519

الهند – 522116 – 43052425

البرازيل – 662506 – 30330629

فرنسا – 144995 – 27804015

ألمانيا – 133978 – 24045469

المملكة المتحدة – 173352 – 21933206

روسيا – 781371 – 18119862

كوريا الجنوبية – 21873 – 16755103

إيطاليا – 162466 – 16008181

تركيا – 98449 – 14966901

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 – العراق 25203 2324255

45 ‬‬‬‬- الأردن 14059 1695432