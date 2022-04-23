مولدوفا تحتج لدى موسكو بعد تصريحات “مثيرة للجدل” لجنرال روسي كبير

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزارة الخارجية في مولدوفا إنها استدعت سفير موسكو يوم الجمعة للتعبير عن “القلق البالغ” إزاء تصريحات قائد عسكري كبير قال إن السكان الناطقين بالروسية في البلاد يتعرضون للقمع.

وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت “هذه التصريحات لا أساس لها… مولدوفا دولة محايدة ويجب احترام هذا المبدأ من قبل جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الاتحاد الروسي”.

يشار إلى أن الجنرال الروسي رستم مينكاييف، قد أشار إلى احتمالية أن يكون الجزء المنشق المتحالف مع موسكو من دولة مولدوفا هو التالي في مرمى نظر الكرملين بعد غزوه لأوكرانيا.

وقال مينكاييف، الذي يشعل نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، إن هناك خططًا للكرملين للعبور إلى ترانسنيستريا كجزء من استراتيجية لإنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، والذي استولت عليها موسكو من كييف في عام 2014 وفقا لمجلة نيوزويك الأميركية.

وتعتبر ترانسنيستريا دولة انفصالية ناطقة بالروسية غير معترف بها دوليًا على أنها مستقلة، ولكنها تعتبر جزءًا من مولدوفا، وتدعم موسكو اقتصادها وتنتشر القوات الروسية هناك.