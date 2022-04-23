محاولة اغتيال قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني!

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 3:08 صباحًا

تعرض موكب جنرال كبير في الحرس الثوري الإيراني منتصف ليل الجمعة لهجوم مسلح بمدينة زاهدان جنوب شرق إيران، وفق ما أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من طراز بيجو هاجموا فجر اليوم السبت موكب قائد كتيبة القوات الخاصة 110 بفيلق سلمان الفارسي التابع للحرس الثوري بمدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان الجنرال حسين ألماسي”.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل الحماية الشخصي وهو محمود آبسالان نجل الجنرال برويز آبسالان نائب قائد فيلق سلمان الفارسي بمحافظة سيستان وبلوشستان.

فيما ذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن قائد كتيبة القوات الخاصة 110 بفيلق سلمان الفارسي الجنرال حسين آلماسي، أصيب بجروح بليغة.

فيما نقلت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري عن مصدر نفيه إصابة الجنرال حسين ألماسي، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان من المحافظات الأكثر فقراً في إيران، كما تتعرض المحافظة إلى التهميش والتمييز بسبب سياسات النظام كون غالبية سكانها من أبناء الطائفة السنية.

وتشهد هذه المحافظة ما بين الحين والآخر مواجهات مسلحة بين تنظيم جيش العدل البلوشي الذي يطالب بالاستقلال عن إيران وقوات الحرس الثوري.

ويرفع التنظيم شعار الصراع مع النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية.