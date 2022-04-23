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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول اعتراف روسي.. مقتل جندي و27 مفقودا جراء غرق موسكفا

السبت 23 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أنّ عسكرياً واحداً قُتل ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق الطراد موسكفا الأسبوع الماضي.



ويعد هذا في أول إقرار من جانب موسكو بتكبّدها خسائر بشرية في غرق هذه السفينة الحربية.

وقالت الوزارة بحسب ما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إنّ عسكرياً قُتل وهناك 27 شخصاً آخر من أفراد الطاقم مفقودين، مؤكّدة أنّ 396 شخصاً آخرين كانوا على متن المدمّرة تم إجلاؤهم منها قبل غرقها.