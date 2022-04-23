عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي يشيد بالحلفاء.. أخيرا قدموا لأوكرانيا الأسلحة المطلوبة

السبت 23 أبريل 2022

الخليج 365

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بدعم الحلفاء، مؤكدا أنهم قدموا الأسلحة التي طلبتها كييف.



وأضاف زيلينسكي، في كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل، أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.

وأشار زيلينسكي إلى أن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من اليوم، عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الخاضع لسيطرة روسيا في مولدوفا، تشير إلى أن روسيا تريد دخول دول أخرى.

مدفعية ثقيلة من كندا

يأتي هذا فيما أعلنت كندا، الجمعة، أنها زودت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة في أعقاب تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع إن كندا سلمت الآن عددا من مدافع هاوتزر إم 777 والذخيرة الخاصة بها إلى القوات الأوكرانية، وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وكانت كندا قررت زيادة إنفاقها العسكري بمقدار 6,4 مليار دولار أمريكي على مدى 5 سنوات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحفي: "ننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقعنا قبل الحرب الروسية الأوكرانية"، مضيفة أن هذه الحرب تشكل أخطر تهديد للعالم اليوم.

وتابعت فريلاند: "غزو بوتين لأوكرانيا ذكرنا بأن ديمقراطيتنا السلمية - مثل كل الديمقراطيات في العالم - تعتمد في النهاية على الدفاع بالقوة الصلبة".

وأردفت: "نعلم أن الحرية لا تأتي بالمجان، وأن السلام يضمنه فقط استعدادنا للقتال من أجله".

وأضافت: "لذلك تقوم هذه الميزانية باستثمار إضافي فوري في قواتنا المسلحة".

لكن نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف شمال الأطلسي، والمحدّد بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

"النصر قريب"

ومن جانبه، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن أوكرانيا ستحقق النصر في القريب العاجل في حربها ضد روسيا.

جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن انتصار روسيا في الحرب لا يزال احتمالا واقعيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني لشبكة (سي.إن.إن) عندما سئل عن تصريحات جونسون: "نحن واثقون تماما من أن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب وإن النصر سيكون خلال فترة قصيرة للغاية".