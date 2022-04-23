عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخابات مرتقبة.. بديل لروسيا في مجلس حقوق الإنسان

السبت 23 أبريل 2022

الخليج 365

تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الأسابيع المقبلة" انتخابات لاختيار بديل لروسيا التي عٌلِّقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.



وقال رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس. الجمعة، خلال مؤتمر صحفي إنّ البلد الذي سيتم اختياره لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية، من دون أن يحدّد ما إذا كانت هناك بلدان قد أعلنت ترشّحها.

وعلّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من أبريل/نيسان عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال فيليغاس إن موسكو أخلت مقعدها الذي كانت ستشغله حتى 2023، ما جعلها تتراجع إلى وضع المراقب الذي يتيح لها رغم ذلك مواصلة التحدّث خلال الجلسات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الموافقة على مشروع قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

ونال التحرك الذي قادته الولايات المتحدة تأييد 93 دولة، مقابل رفض 24 من بينهم مصر، وامتناع 58 دولة عن التصويت.

ويُعتبر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا ومقره في جنيف المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان.

وتتمثل مهمته في مراجعة أوضاع هذه الحقوق بانتظام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كذلك، يمكن للمجلس تناول أي مسألة عاجلة خلال اجتماعات استثنائية مثلما كان عليه الحال بالنسبة إلى أوكرانيا، رغم معارضة موسكو.