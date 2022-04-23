شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء جديد للاحتلال على «الأقصى» يخلف إصابات واعتقالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المسجد الأقصى، في الجمعة الثالثة من رمضان.

ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابا مصابا برصاصها من باحات المسجد.

وأفادت المصادر وشهود عيان بأن حريقا نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة شبان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود، واعتقلت قوات الاحتلال شابا من البلدة، عقب الاعتداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها، وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي رأس العمود.

استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باجتماعه ليل الخميس/ الجمعة، بالعاصمة المؤقتة عدن، جملة من التحديات في الساحة الوطنية الهادفة إلى تفعيل مؤسسات الدولة، بوقت ارتكبت فيه ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، 105 خروقات للهدنة الأممية يوم الأربعاء، في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة ومأرب وحجة والجوف والضالع.

ورصد الجيش اليمني في تقرير نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، ارتكاب ميليشيا الحوثي 26 خرقا في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و24 خرقا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و22 في جبهات حرض وبني حسن غرب حجة، و18 في محور تعز، و8 خروقات في الجدافر وحويشيان شرق حزم الجوف، و7 بجبهة مريس بمحور الضالع.

وأشار التقرير إلى أن الجيش أحبط محاولات تسلل لمجموعة حوثية مسلحة جنوب التحيتا بمحور حيس في أوقات متفرقة من مساء الأربعاء، تحت غطاء ناري كثيف، لافتا إلى استمرار الميليشيا في إطلاق النار على مواقع قوات الجيش في الجبهات كافة بالمدفعية وبالعيارات المختلفة.

ونوه التقرير بأن الجبهات المحيطة بمأرب وجبهات محور حيس شهدت تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي المسير بالتزامن مع حشد تعزيزات وبناء تحصينات في عدة جبهات.

إلى ذلك، صوت مجلس النواب اليمني خلال جلسة عقدها في عدن، بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مع جملة ملاحظات شملت الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن الحكومة ستعمل على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت، وفي مقدمتها التحول التاريخي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبدء مرحلة جديدة من العمل والإنجاز.

وشدد على تضمينهم توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومخرجات المشاورات اليمنية المنعقدة بالرياض، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن برنامج عمل الحكومة.