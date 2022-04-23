شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: وفاة جندي وفقدان 27 في حادثة غرق الطراد «موسكفا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن أحد أفراد طاقم الطراد "موسكفا" توفي أثناء محاولته إخماد حريق على متنه، فيما فقد 27 آخرون، وتم إجلاء 396 من أفراد الطاقم المتبقين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة نوفوستي اليوم: "نتيجة حريق وقع في 13 أبريل الجاري، أصيب الطراد (موسكفا) بأضرار بالغة بسبب انفجار الذخيرة، ولم تؤد محاولات إطفاء النيران إلى نتائج".

وأضاف البيان: "أثناء مكافحة الحريق، توفي جندي وفقد 27 من أفراد الطاقم، وجرى إجلاء 396 عسكريا من أفراد الطاقم، والذين نقلوا من الطراد إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة وتم نقلهم إلى ميناء سيفاستوبول".

ويتبع طراد "موسكفا" أسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي - 1000".