قنصل السعودية بالإسكندرية: استثمارات المملكة الأكبر في مصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أكد قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى تنوعها على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياسية في ظل العلاقات القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الهويشان فى تصريحات صحفية خلال حفل إفطار رمضان الذي نظمته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، إن الاستثمارات السعودية في مصر تعد الأكبر خاصة بمدينة الإسكندرية حيث تشمل كافة المجالات الصناعية والتجارية.

وأشار قنصل السعودية إلى ارتفاع معدلات التنمية بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنها في نمو مستمر لتليق بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

حضر حفل الإفطار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأندية والقيادات التنفيذية، وعدد من رجال الأعمال وقيادات المجتمع المدني بالإسكندرية.