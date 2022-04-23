زلنسكي: الحلفاء يقدّمون أخيرًا الأسلحة التي طلبتها كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

لا يتوانى الرئيس الأوكراني “فولوديمير زلنسكي” عن مناشدة حلفائه الغربيين إرسال الأسلحة والمساعدات العسكرية الى القوات الأوكرانية حتى تتمكّن من مواصلة القتال بوجه الجيش الروسي.

وأشار زلنسكي اليوم الجمعة الى “أنّ الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف”، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.

وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل، قال زيلينسكي أيضا إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من اليوم عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.

في سياق متصل، كشفت كندا أنّها زوّدت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة، في أعقاب تعهد رئيس الوزراء “جاستن ترودو” في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.

وذكرت وزارة الدفاع أن كندا سلّمت الآن عددًا من مدافع هاوتزر إم 777 والذخيرة الخاصة بها إلى القوات الأوكرانية، وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.