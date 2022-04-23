الجيش الروسي يعتزم السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل

22 أبريل , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية قوله، إن موسكو تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ضمن المرحلة الثانية من العملية العسكرية.
كما نسبت له القول إن روسيا تخطط لإقامة ممر بري بين دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت 58 هدفاً عسكرياً في أوكرانيا خلال الليل، من بينها مواقع تمركز للقوات ومستودعات وقود ومعدات عسكرية.
وأضافت الوزارة أنها قصفت أيضاً ثلاثة أهداف باستخدام صواريخ عالية الدقة في أوكرانيا، منها نظام دفاع جوي من طراز «إس - 300»، وتجمع كبير لقوات أوكرانية بعتادها.
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