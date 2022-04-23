شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد معدل استخدام " الفيس بوك" فn مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، معدل استخدام Facebook في مصر، جاء فيه أن المعدل يبلغ 53.6 مليون مستخدم، منهم 37.9% إناث و 62.1 % ذكور.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.