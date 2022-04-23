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وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في حفل الإفطار السنوى لـ"يونيسف"

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القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل الإفطار السنوى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالقاهرة، في فندق ماريوت الزمالك.

وفي البداية، رحب جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالقاهرة، بحضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل الإفطار الذي ضم ممثلي المنظمة الأممية وعدد من رموز المجتمع.

وثمن هوبكنز دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في دعم ومساندة قضايا وحقوق الأطفال في مصر.

وأعرب هوبكنز، عن تطلعه في تحقيق مزيد من الشراكة والتعاون مع أعضاء التنسيقية في تعزيز التنمية العادلة متعددة الأبعاد للأطفال.

ونشر هوبكنز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، صورا تجمعه بعدد من أعضاء تنسيقية خلال حفل الإفطار ، مرفقة بعبارة "البرلمانيون المهتمون بحقوق الطفل.. معًا نصنع التغيير من أجل كل طفل".

وضم وفد التنسيقية، من أعضاء مجلس النواب، أميرة العادلى، أميرة صابر، محمد عبد العزيز ، احمد فتحى، طارق الخولى، محمد تيسير مطر ، رشا فايز، هادية حسنى، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، راجية الفقي، محمد عزمى، أحمد قناوى، نهى ذكى، محمد فريد، كما شارك من أعضاء التنسيقية أحمد يحيى، وفيولا فهمي، ونجوى إبراهيم، وماجد الفقي، وشيرين خالد، وريم القاضى، ورشيدة دعبس، ويوستينا رامي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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