شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الاشتراكات السنوية الجديدة بصندوق التكافل في نقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تعديل وتطوير صندوق التكافل الاجتماعي بما يعود بالنفع على المحامين وأسرهم، حيث زادت مزايا بلوغ السن أو الوفاة أو العجز للمحامين المشتركين بالصندوق قبل التعديل لتصبح 750 جنيها عن كل سنة اشتراك بدلًا من 500 جنيه، وذلك دون تحميل المحامين أي تكلفة عن تلك الفترة.

وأضاف مجلس النقابة، أنه اعتبارًا من 1/1/2022 تم زيادة مزايا الصندوق في حالات الاستحاق الثلاثة لتصبح 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك، وذلك مقابل زيادة الاشتراك السنوي إلى 600 جنيه، بدلا من 240، مشيرا الى أنه يصرف مبلغ وقدره 10000 جنيه في حالة الوفاة أو العجز قبل مرور ثلاث سنوات، وأن الحد الدني في حالة الوفاة أو العجز بعد مرور ثلاث سنوات يصرف مبلغ وقدره 30000 جنيه.

وجاءت تفاصيل الاشتراكات السنوية الجديدة بعد التعديل كالاتى:

1 ـ الاشتراك السنوي 600 جنيه.

2 ـ مصاريف إدارية 30 جنيه على كل اشتراك سنوي.

3 ـ حالة بلوغ السن 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

4 ـ حالة الوفاة 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

5 ـ حالة العجز 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

الأوراق المطلوبة:

1 ـ صورة البطاقة الشخصية.

2 ـ صورة كارنية 2022.

3 ـ عدد 2 صورة شخصية.

4 ـ آخر سن للانضمام 59 سنة.

المبالغ المطلوب سدادها للانضمام:

1 ـ رسم عضوية وفقًا لسن العضو عند الانضمام.

2 ـ الاشتراك السنوي 600 جنيه.

3 ـ مصاريف إدارية 30 جنيه على كل اشتراك سنوي.