شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: شعب مصر نسيج وطنى واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقالت "مدني" إن شعب مصر العظيم بمسلميه وأقباطه نسيج وطنى واحد متماسك لن تستطيع أى قوى خارجية أن تشعل الفتن وتكسر الروابط الأخوية بين قطبى الأمة، مؤكده أن مصر أصبحت "مقبرة الغزاه" بفضل متانة هذه الروابط الأخوية وتكاتف ابناءها فى السراء والضراء.

وذكرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تزامن عيد القيامة المجيد مع الاحتفال بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نعمة كبيرة من الله بها على بلادنا حتى نصلى له وندعوه بأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.