مولدافيا تستدعي السفير الروسي

تشيسيناو: استدعت مولدافيا اليوم الجمعة السفير الروسي للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي قال فيه إن موسكو تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا ليصبح لديها منفذ إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، المولدافية.

وقالت وزارة الخارجية المولدافية في بيان، إن كيشيناو، أعربت للسفير الروسي عن "قلقها العميق" من تصريح الجنرال الروسي رستم ميميكايف، مطالبة موسكو باحترام سيادة أراضي مولدافيا وحيادها.