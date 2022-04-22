انت الان تتابع خبر تركيا تعلن عن مقتل احد عسكرييها شمالي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة،عن مقتل أحد عسكرييها خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة قولها في بيان إن "القتيل برتبة رقيب أول مشاة، وقتل اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاشتباكات".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن "العملية التي تخوضها بلاده في العراق أسفرت منذ انطلاقها يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 45 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن "العملية التي تخوضها بلاده في العراق أسفرت منذ انطلاقها يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 45 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني".