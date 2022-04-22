تركيا تعلن عن مقتل احد عسكرييها شمالي العراق

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة قولها في بيان إن "القتيل برتبة رقيب أول مشاة، وقتل اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاشتباكات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن "العملية التي تخوضها بلاده في العراق أسفرت منذ انطلاقها يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 45 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني".

