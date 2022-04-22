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نفط البصرة يتعال مع اربيل في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-22 | 23:05

نفط البصرة يتعال مع اربيل في ممتاز الكرة

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تمكن نادي نفط البصرة من التعادل مع نادي اربيل، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب الفيحاء مباراة الفريقين التي تقدم فيها اولا نادي اربيل عن طريق اللاعب اكام هاشم في الدقيقة 50 من المباراة قبل ان يدرك نفط البصرة التعادل عن طريق اللاعب باترك انجومي خلال الدقيقة 70 من المباراة.

وبهذا التعادل اصبح نادي اربيل في المركز التاسع برصيد 36 نقطة فيما بات نادي نفط البصرة في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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