انت الان تتابع خبر تربية الكرخ الاولى تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت مديرية تربية الكرخ الاولى، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال يوم غد السبت.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال يوم غد السبت بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)".
كما اعلنت مديريات الرصافة الاولى والثانية والكرخ الثالثة عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال ليوم غد السبت.
وكان المحافظ قد خول مديري التربية صلاحية تعطيل الدوام يوم غد السبت".
كما اعلنت مديريات الرصافة الاولى والثانية والكرخ الثالثة عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال ليوم غد السبت.
وكان المحافظ قد خول مديري التربية صلاحية تعطيل الدوام يوم غد السبت".