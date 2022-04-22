تربية الكرخ الاولى تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال يوم غد السبت بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)".

كما اعلنت مديريات الرصافة الاولى والثانية والكرخ الثالثة عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال ليوم غد السبت.



وكان المحافظ قد خول مديري التربية صلاحية تعطيل الدوام يوم غد السبت".