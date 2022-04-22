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انت الان تتابع خبر تقدم يفصل النائب ليث الدليمي من صفوفه.. وثيقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن حزب تقدم، اليوم الجمعة، عن فصل النائب ليث الدليمي من صفوفه وتعين بديل عنه.
وقال الحزب بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها انه "نظرا لعدم التزام النائب ليث مصطفى الدليمي بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي تقرر:
اولا: فصل النائب (ليث مصطفى الدليمي) من صفوف الحزب. ثانيا: يتم تسمية بديل منه لادارة تنظيمات شمال بغداد".
اولا: فصل النائب (ليث مصطفى الدليمي) من صفوف الحزب.