انت الان تتابع خبر تقدم يفصل النائب ليث الدليمي من صفوفه.. وثيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن حزب تقدم، اليوم الجمعة، عن فصل النائب ليث الدليمي من صفوفه وتعين بديل عنه.