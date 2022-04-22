انت الان تتابع خبر مجموعة مجهولة تنفذ عملية سطو مسلح جنوبي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ذكر مصدر امني، اليوم الجمعة، ان مجموعة مجهولة نفذت عملية سطو مسلح على منزل ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مجهولة اقدمت على تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل ضمن منطقة الزعفرانية وقاموا بسرقة مبلغ مالي قدره ٥ ملايين دينار عراقي وثلاث اجهزة هاتف نقال ومخشلات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار".
واضاف ان الدار كان خالي من ساكنيه اثناء عملية السطو".
واضاف ان الدار كان خالي من ساكنيه اثناء عملية السطو".