انت الان تتابع خبر مجموعة مجهولة تنفذ عملية سطو مسلح جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكر مصدر امني، اليوم الجمعة، ان مجموعة مجهولة نفذت عملية سطو مسلح على منزل ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.