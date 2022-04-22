«هل هذا يعني أنك لن تحمينا إن لم ندفع؟».. «فرانس برس» تكشف عن سؤال وجهه أحد رؤساء الدول لـ ترامب

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه حين كان في منصبه، هدد بعدم الدفاع عن حلفاء ‌‏"الناتو" إن تعرضوا للهجوم من روسيا، ما لم يساعدوا في تمويل الحلف بشكل أكبر.

وجاء ذلك في تصريحات لترامب خلال كلمة ألقاها الخميس في مؤتمر قيادة مؤسسة "هيريتيج" اليمينية بفندق "ريتز كارلتون" في جزيرة أميليا بولاية فلوريدا، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأشار ترامب إلى أن أحد رؤساء الدول سأله في اجتماع مغلق: "هل هذا يعني أنك لن تحمينا إن لم ندفع، لن تحمينا من روسيا؟"، ليرد ترامب عليه قائلاً: "نعم هذا ما قصدته".

وأضاف الزعيم السابق للبيت الأبيض: "إذا قلت لا.. لا أقصد ذلك فلماذا يدفعون؟ لذلك كان على شخص ما أن يقولها، لقد دهشت أن هذا لم تتداوله الأخبار الكاذبة".

وبالرغم من أن المادة الخامسة لحلف "الناتو" تتطلب من أعضائها الدفاع عن أي جزء من الحلف يتعرض للهجوم، إلا أن ترامب برر تهديده في كلمته بأن "الجميع كانوا منحرفين، لم يدفعوا"، بحسب قوله.

وتابع ترامب أنه نجح في تهديداته لأن "الأموال بدأت تتدفق"، مضيفاً: "نحن ندافع عن أوروبا، وفي نفس الوقت يخدعوننا في التجارة وينهبونا بشدة".

ودأب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على اقتحام حلف شمال الأطلسي وغيره من التحالفات الأمريكية الراسخة، بحجة أن أمريكا أنفقت الكثير من الأموال في الدفاع عن الدول التي قال إنها أشبه بمنافسين شرسين أكثر منها شريكة.