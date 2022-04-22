بعد إحالة قاتلها للمفتي.. أول تأبين لبطلة كرة السرعة بختم القرآن أمام قبرها في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقامة أول تأبين لبطلة كرة السرعة روان محمد الحسيني، أمام قبرها، وذلك بعد قرار المحكمة تجاه قاتلها بإحالة أوراقه للمفتي.

وأقيم تأبين بطلة كرة السرعة، بحضور أسرتها، وأقاربها، وبعض زملائها، وكذا بحضور عماد الهابط، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة.

وتضمن التأبين قراءة، وختم القرآن الكريم أمام قبرها، وإطلاق الدعاء بختم القرآن، والأدعية الأخرى الخاصة بالمتوفي.

وأكد محمد الحسيني، والد الراحلة بطلة كرة السرعة لـ"الخليج 365"، أن تأبين روان جاء بعد قرار محكمة جنايات فوه بإحالة أوراق القاتل إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، وخاصة أن ذلك القرار أثلج صدورهم جميعًا لكنه لن يعوض غيابها.