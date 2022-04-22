فلسطين تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثامن على التوالي، وقمع قوات الاحتلال المتواصل للمصلين والمعتكفين في المسجد.

وحملت الوزارة، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الإسرائيلي المتعمد ضد المسجد الأقصى المبارك، ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأشارت إلى أن أركان الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن ما يصرحون به من أكاذيب هو استخفاف بعقول القادة والمسئولين الدوليين والرأي العام العالمي، فيما أن تصرفاتهم وممارساتهم العدوانية ضد الأقصى والمصلين أكثر بلاغة وصدقا بالتعبير عن نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية التهويدية للقدس ومقدساتها.

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد واصل تصريحه التضليلي وقلب الحقائق وتزيفها والافتراء؛ بقوة الاحتلال على المصلين والمعتكفين عندما يحاول تحميلهم المسئولية عن التصعيد الحاصل في الأقصى، متجاهلا أن اقتحامات قوات الاحتلال وغلاة المتطرفين اليهود هي العدوان والتصعيد بحد ذاته.