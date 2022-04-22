بالفيديو والصور .. الإفطار على الشاطئ عادة رمضانية بمذاق خاص في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مئات المواطنين على شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لتناول وجبة الإفطار أمام البحر.

ويُسمح بدخول شاطئ بورسعيد بالمجان، وتقدم الكافتيريات والمنشآت السياحية المطلة على الشاطئ عروضًا مختلفة، حيث يمكنك اصطحاب وجبتك مع سداد مبلغ مالي مقابل الكرسي يتراوح ما بين 10 إلى 25 جنيه حسب المنطقة، كما تتراوح وجبات الإفطار ما بين 50 إلى 160 جنيها.

ويشهد شاطئ بورسعيد توافد مئات المواطنين يوميًا بالفترة ما بعد صلاة العصر حتى قبل أذان المغرب للتريض وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، والاستمتاع بنسيم البحر، ثم يتجه معظمهم لتناول وجبة الإفطار بالكافتيريات المطلة علي الشاطئ.