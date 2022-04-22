بالصور..ميناء بورسعيد السياحي يستقبل واحدة من أفخر سفن العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن أن ميناء بورسعيد السياحى استقبل السفينة السياحية الشراعية " star clipper" - نجمة المقص - التي ترفع علم مالطا، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها 136 سائح و71 من طاقم البحارة.

ونزل 41 سائحًا للقيام بجولات سياحية سريعة، شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها المحافظة، وستغادر السفينة الميناء غدا السبت متوجهة إلى ميناء الاسكندرية، لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت على أنه يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص، في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.