ضبط لحوم وأسماك ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الطب البيطري، حملة تفتيش مكبرة شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، والأسماك والفسيخ، والمطاعم داخل منطقة صحارى والسد العالي بمدينة أسوان.

وقال الدكتور أحمد صالح مدير الطب البيطري بأسوان، لـ"الخليج 365" إن تنظيم الحملة تأتي طبقا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أن الحملة شارك فيها كل من الدكتور صلاح أحمد، والدكتورة أسماء سلامة مفتشى البيطري، بإدارة مجازر المديرية، وأسفرت عن ضبط مخالفات بإجمالى 137 كيلو جرام عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفت إلى أن هذه المضبوطات شملت 27 كيلوجرام من الأسماك، و 45 كيلوجرام من اللحوم المصنعة، و 38 كيلوجرام من الدواجن، و 28 كيلوجرام من الكبدة.

كما جرى تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.