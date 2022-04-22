مدتها 24 ساعة فقط.. مبادرة روسية لوقف فوري للنار في مصنع “آزوفستال”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مستعدة لوقف فوري للنار في مصنع “آزوفستال” في ماريوبول، من أجل السماح بإجلاء مدنيين، إذا استسلم المقاتلون. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن نقطة البداية لهذه الهدنة الإنسانية تتمثل في رفع القوات الأوكرانية الرايات البيضاء فوق “آزوفستال”، مؤكدة أن المدنيين الذين يخرجون سيكون لديهم خيار الانضمام إلى أراض خاضعة للسيطرة الأوكرانية أو الروسية.

وأضافت “هذه المبادرة الإنسانية التي اتخذتها جمهورية روسيا الاتحادية صالحة 24 ساعة يوميا”، مشيرة إلى أن “حافلات وسيارات” وكذلك سيارات إسعاف، متوافرة بشكل دائم وجاهزة “لنقل الناس”.

جاء ذلك بعد قليل من تصريح الوزارة بأنها تهدف لإحكام السيطرة الكاملة على دونباس وشرق أوكرانيا، وتخطط لتأمين ممر إلى شبه جزيرة القرم.

بدورها، نددت وزارة الدفاع الأوكرانية بالخطط التي أعلنتها روسيا للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ووصفتها بأنها “إمبريالية”.

وتزامنا، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين، الجمعة، في أوكرانيا، واصفة الوضع على الطرق بأنه “خطير”، فيما أطلق رئيس بلدية ماريوبول نداء جديدا من أجل “الإخلاء الكامل” للمدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، قائلاً: “نحتاج لشيء واحد فقط.. الإجلاء الكامل للسكان. هناك حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر أمس الخميس، قوات بلاده بعدم اقتحام مصنع الصلب “آزوفستال” الذي يعد آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

وطالب بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي أبلغه بسيطرة القوات الروسية على ماريوبول بعدم اقتحام “آزوفستال” وفرض طوق تام عليه والاقتراح مرة أخرى على القوات الأوكرانية المتحصنة فيه بالاستسلام، مع ضمان الحفاظ على أرواحهم ومعاملتهم الكريمة.

يُذكر أن “آزوفستال” الذي تم تدشينه عام 1930 هو بمثابة قلعة خرسانية عملاقة تمتد على مساحة نحو 12 كلم بين نهر كالميوس وبحر آزوف وتملك ميناء شحن خاصا بها ومنظومة مركبة من المرافق تحت الأرضية.