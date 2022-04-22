شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلّم جيبوتي 50 طناً من التمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية جيبوتي.

وقام بتسليم الهدية للجانب الجيبوتي، القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية جيبوتي عبدالهادي بن عبيدان العتيبي، بحضور مستشار رئيس وزارة الشؤون الاجتماعية الجيبوتية السيد جيبها بنوا، وممثل وزارة المالية السعودية وفريق من المركز.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر ضعفاً واحتياجاً.