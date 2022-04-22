شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. تهديدات بتغريم «جوجل» 14 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه شركات التكنولوجيا العالمية غرامات بمليارات الدولارات بسبب انتهاك القواعد الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي من المنتظر إقرارها في البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن القانون الجديد المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية يمثل رد الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره فشل الشركات الكبرى في مكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها.

ويمكن أن تدفع الشركة غير الملتزمة بالقانون الجديد ما يصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية كغرامة عند بدء تطبيق القانون في مطلع 2024.

ووفقا لأرقام مبيعات شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة يمكن أن تدفع غرامة تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، ويمكن أن تدفع جوجل 14 مليار يورو إذا ما تمت إدانتها بعدم الالتزام بالقانون.

من ناحيتها قالت مهندسة البرمجيات الأمريكية فرانسيس هوجن التي كشفت عن مخالفات شركة فيسبوك إن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يمكن أن يمثل "المعيار العالمي الذهبي" لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين مثل العرق أو الدين لبث إعلانات مواجهة إليهم، وحظر بث أي إعلانات موجهة إلى الأقليات، و حظر على ما يسمى بـ "الأنماط المظلمة"، وهي تكتيكات خاصة لدفع الناس إلى الموافقة على التتبع عبر الإنترنت.