البابا فرنسيس لن يجتمع مع البطريرك الروسي في القدس

22 أبريل , 2022
البابا فرنسيس (أ ف ب)
قال البابا فرنسيس لصحيفة أرجنتينية إنه تم تعليق اجتماعه المزمع في القدس في يونيو (حزيران)، مع البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل الذي أيد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت «رويترز»، في 11 أبريل (نيسان)، أن «الفاتيكان» يدرس تمديد رحلة البابا إلى لبنان في 12 و13 يونيو (حزيران) ليوم آخر، حتى يتمكن من لقاء كيريل في 14 يونيو في القدس، بحسب ما نقلته «وكالة رويترز للأنباء».
وقال البابا فرنسيس في مقابلة مع صحيفة «لا ناسيون» إن خطط عقد الاجتماع «عُلقت»، لأن دبلوماسيين بالفاتيكان نصحوا بأن مثل هذا اللقاء «قد يؤدي إلى كثير من الارتباك في هذه اللحظة».
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