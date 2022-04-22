شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. سقوط 20 قتيل وجريح في انفجار وقع بمسجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف قائد ولاية قندوز الأفغانية قاري بدري، إن انفجارا وقع في مسجد أثناء صلاة الجمعة اليوم بمدينة قندوز في شمال البلاد وإن 20 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح.

ولم يتضح من يقف وراء الانفجار، ووقعت عدة انفجارات أمس في مدينتي قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان. واستهدفت الانفجارات التي وقع أحدها في مسجد وانفجارات وقعت قبل أيام في مدرسة بغرب كابول. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن تلك الانفجارات.

وتقول حركة طالبان إنها حققت الأمن منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر عنف المتشددين ما زال قائما.