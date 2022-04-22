الارشيف / اخبار العالم

امين بغداد يعلن قرب افتتاح جدارية للشاعر مظفر النواب بجانب الكرخ

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر امين بغداد يعلن قرب افتتاح جدارية للشاعر مظفر النواب بجانب الكرخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح جدارية للشاعر مظفر النواب في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال معن في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "سيتم الشروع قريبا بتوسط جدارية للشاعر الكبير مظفر النواب المشهد الحضري في جانب الكرخ من بغداد تكريما لرمزيته وقيمته الرفيعة في الوسط الثقافي العراقي".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا