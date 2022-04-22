امين بغداد يعلن قرب افتتاح جدارية للشاعر مظفر النواب بجانب الكرخ

أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح جدارية للشاعر مظفر النواب في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال معن في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "سيتم الشروع قريبا بتوسط جدارية للشاعر الكبير مظفر النواب المشهد الحضري في جانب الكرخ من بغداد تكريما لرمزيته وقيمته الرفيعة في الوسط الثقافي العراقي".