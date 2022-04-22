محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن المحافظ أحمد منفي "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت الموافق 2022/4/23 في كافة الدوائر والمؤسسات والمدارس والجامعات في المحافظة".

وجاء ذلك القرار، وفق البيان، "بمناسبة حلول ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام".



وكانت محافظات (النجف وواسط وميسان والبصرة والديوانية وبابل) قد قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).