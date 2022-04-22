انت الان تتابع خبر الإطاحة بارهابيين بارزين ضمن 'ولاية شمال بغداد' - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في بغداد من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي يعملان بما يسمى قاطع شمال بغداد".



وأضافت إن "الإرهابيين اعترفا بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين"، لافتة إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى جهة الطلب".

