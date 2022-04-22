نبأ سار لريال مدريد قبيل موقعة السيتي

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بغداد - ياسين صفوان - ويدور الأمر حول خيسوس فاييخو، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد

ولا يزال أنشيلوتي، ينتظر نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي سيخصع لها دافيد ألابا لمعرفة مدى الإصابة التي منعته من إنهاء مباراة الفريق أمام أوساسونا.



وغادر المدافع، أرض الملعب إثر شعوره بآلام قوية في الفخذ اليمنى وتم استبداله بين الشوطين بشكل احترازي.

ولم يشارك ألابا في مران اليوم، حاله حال كاسيميرو ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، الذين يواصلون عملية تعافيهم.

من جانبه، تدرب فيرلان ميندي منفردًا على العشب بسبب الآلام العضلية التي يشعر بها منذ مباراة إياب ربع النهائي أمام تشيلسي.

وستظل مشاركة ميندي في مواجهة سيتي محل شكوك حتى اللحظة الأخيرة، حسبما أشارت مصادر من النادي.



أما مارسيلو وجاريث بيل، تقدما خطوة للأمام في عملية تعافيهما، حيث شاركا في جزء من المران الجماعي للملكي.

بدوره، يواصل هازارد عملية إعادة تأهيله وقام ببعض التدريبات على العشب وكذلك في صالة الألعاب الرياضية، ليقترب بذلك من تحقيق الهدف المتمثل في العودة للعب هذا الموسم.

كما مثلت مشاركة داني سيبايوس في المران الجماعي، نبأ سارا لأنشيلوتي، بعد استبدال اللاعب في مواجهة أوساسونا بسبب شد عضلي.

