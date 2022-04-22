شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية الشيوخ" تناقش تعزيز دور مجمع البحوث فى مراجعة نسخ المصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا غدا السبت، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد المنزلاوي بشأن تعديل أسعار ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والمشروعات القومية، بالاشتراك مع مكتب لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

وتناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر رئيس اللجنة، مناقشة سبل تعزيز دور مجمع البحوث الإسلامية في مراجعة نسخ المصحف الشريف وإصدار تصاريح تداولها.

جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلسته العامة غدا السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وقالت النائبة سها سعيد مقدم الطلب، إنه نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموى.