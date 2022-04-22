شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "زراعة الشيوخ" تستعرض ضوابط تغطيات الترع والمصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا السبت برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن أربعة اقتراحات برغبة بشأن إجراء بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنباى، واستكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، الاقتراح برغبة بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلي استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع، أهمية ملف تغطيات الترع والمصارف في الحفاظ على الصحة العامة، منتقدا الرد على أغلب طلبات النواب بتعذر القيام بالتغطية وفقا للاشتراطات، قائلا:" يجب أن تكون هناك رؤية لحل تلك المشكلة، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطيات الترع.