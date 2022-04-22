بوتين يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي أخبر رئيس المجلس الأوروبي أنه بعد تحرير ماريوبول، أصدر أمرًا بإلغاء الهجوم على آزوفستال، وضمان الحياة لكل من ألقى سلاحه.

وجاء في بيان الكرملين الذي أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أنه بعد تحرير ماريوبول، ولأسباب إنسانية، صدر أمر بإلغاء الاعتداء على المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال. في الوقت نفسه، يُكفل لجميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلي الكتائب الوطنية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا أسلحتهم الحياة والمعاملة اللائقة وفقًا للقانون الدولي وتوفير الرعاية الطبية المؤهلة.. لكن نظام كييف لا يسمح باغتنام هذه الفرصة".

وأضاف البيان: "أن الرئيس بوتين أوجز تقييماته الأساسية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس.. كما تحدث الرئيس الروسي عن الإجراءات المتخذة بشكل مستمر لحماية السكان المدنيين وفتح الممرات الإنسانية يوميا وإعلان نظام الصمت من أجل إخلاء آمن للمدنيين من منطقة القتال".

ولفت بوتين إلى التصريحات غير المسؤولة لممثلي الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية، فضلاً عن تجاهل جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها قوات الأمن الأوكرانية، إذ أوضح البيان أنه "يمكن لبروكسل أن تؤثر على سلطات كييف لإجبارها على وقف القصف المكثف على منطقة دونباس وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".