سنغافورة تلغي اختبارات كورونا للمسافرين المحصنين الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة- (أ ش أ):

أعلنت الحكومة السنغافورية اليوم الجمعة أن المسافرين الملقحين بالكامل ضد كورونا لن يحتاجوا بعد الآن إلى إجراء أي اختبارات كورونا لدخول سنغافورة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز " السنغافورية أن هذا القرار سيساعد المسافرين جواً وبحراً على التوفير في رسوم الاختبار ويزيل متاعب الاضطرار إلى حجز اختبارات ما قبل المغادرة قبل رحلاتهم إلى سنغافورة.

ومع ذلك، لن يتم تخفيف القواعد بالنسبة للمسافرين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا والذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر.

ولا يزال يتعين على هؤلاء المسافرين إجراء اختبار ما قبل المغادرة في غضون يومين قبل المغادرة إلى سنغافورة كما سيتعين عليهم أيضًا الخضوع لإجراء البقاء في المنزل لمدة سبعة أيام وإجراء اختبار كورونا قبل نهاية الإقامة في المنزل.

كما ذكرت الحكومة أنه اعتبارا من الـ 26 من الشهر الجاري سيعود جميع الموظفين إلى مكان العمل.

وأوضحت الحكومة أنه لن تكون هناك قيود على حجم التجمعات أو شرط لمسافة آمنة بين الأشخاص، وذلك عندما يتم تخفيض مستوى ما يُعرف بـ "نظام الاستجابة لتفشي المرض" من اللون البرتقالي إلى اللون الأصفر لأول مرة منذ أكثر من عامين، في إشارة إلى مدى انتشار الفيروس هناك.

وأوضح وزير التجارة والصناعة السنغافوري، جان كيم يونج، المشارك في رئاسة فرقة العمل الحكومية المعنية بمكافحة "كوفيد-19" في البلاد أنه بموجب التغييرات فإنه يجب على كل شخص مواصلة الامتثال إلى إجراءات الإدارة الآمنة وممارسة المسئولية الاجتماعية، ما يعني أنه إذا شعر شخص بأنه مريض فيجب البقاء بالمنزل، مشددا على الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة والالتزام بالإرشادات الصحية.