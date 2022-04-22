مسؤول عسكري إيطالي: الدفاع الأوروبي المشترك أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (أ ش أ):

قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو إن الوقت الحالي يتطلب العمل على تعزيز القدرة الدفاعية الأوروبية.. معتبرا أن القارة وصلت إلى لحظة لم يعد فيها الدفاع الأوروبي المشترك قابلاً للتأجيل.

وأضاف غراتسيانو - في تصريح نقلته وكالة آكي الإيطالية اليوم الجمعة - أنه لن يكون بإمكان أوروبا تحقيق الدفاع المشترك على المدى الطويل ما لم تكن مستعدة له الآن.

وأشار إلى "أن هناك في الوقت الحالي قوة صغيرة، لكنها قابلة للتوسع، يمكن استخدامها في لحظات الأزمات، لكن مجال الطموح أكبر من ذلك بكثير".

وأكد أهمية "العنصرين الدبلوماسي والاقتصادي لدعم العنصر العسكري".. مشيرا إلى أنه يجب تعزيز القدرة الأوروبية، وهذا يعني نفقات أكبر، وأوروبا تنفق بالفعل 230 مليار يورو.