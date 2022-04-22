المئات يتظاهرون في عمان تضامنا مع الفلسطينيين في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس- (أ ف ب):

شارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين في القدس، منددين بالإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

واندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى.

وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس عن انطلاق تظاهرة شارك فيها نحو 400 شخص، من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان عقب صلاة الجمعة.

وحمل المشاركون أعلاما فلسطينية وأردنية إلى جانب لافتات كتب على إحداها "مقاومة الاحتلال حق وواجب" وعلى أخرى "الأقصى خط أحمر".

وهتف هؤلاء "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"يا مقاوم يا حبيب اضرب واقصف تل أبيب"، اضافة الى "عالقدس رايحين شهداء بالملايين".

وما زال الوضع متوترا في الحرم القدسي في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان - الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي - بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي.

وخلال الأسبوع الماضي أصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية ردا على ذلك.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية الإثنين أنّها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان وسلّمته رسالة احتجاج تطالب فيها بوقف "الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية" في المسجد الأقصى في القدس.

وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل ان تحتلها إسرائيل عام 1967.