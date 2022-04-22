إضافة 13 منفذًا جديدًا لبيع اللحوم والسلع الغذائية المخفضة في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن إضافة 13 منفذًا جديدًا لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية المخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة.

وقال المحافظ إن المنافذ تتوزع بواقع منفذ ثابت في أول شارع أرض سليم إسكندر من شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق، و5 منافذ متحركة، و7 شوادر مؤقتة بنطاق أحياء "العجمي وشرق ومنتزه ثان وغرب"، ليصل إجمالي عدد منافذ مديرية الزراعة في الإسكندرية إلى 67 منفذًا.

وأضاف أن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع التي تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.