متظاهرون ضد الحرب يحتشدون في الجناح الروسي في بينالي البندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - فينيسيا- (د ب أ):

شهد الجناح الروسي في معرض بينالي البندقية الفني تدفق الزوار اليوم الجمعة. ولسوء حظ الروس، جاء الزوار هناك للتظاهر ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجمع الرسامون وأصحاب صالات العرض والقائمون على المتاحف والأشخاص الذين يعرضون قطعا فنية في مهرجان الفن الحديث، في الموقع الروسي للتظاهر.

وقام الممثل الأوكراني أليكسي يودنيكوف بأداء مقتضب أمام الجناح الروسي قبل أن تبعده الشرطة. غير أنه عاد بعد دقائق لاحقة في سترة داكنة ومرتديا قناعا مرسوما عليه وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يُستخدم الجناح الروسي العام الجاري بعدما انسحب الفريق الفني. غير أنه يوجد في مكان بارز ويخضع لحراسة شرطية مستمرة، وبالأخص لتقليل فرصة التظاهر.

كما أنه يقع بالقرب من برج صممه فنانون أوكرانيون. وهذا البرج المسمى "بيازا أوكراينا" (ساحة أوكرانيا) مشيد من أكياس الرمال المحاطة بأعمال لرسامين أوكرانيين لم يتمكنوا من المجيء لفينيسيا بسبب الحرب.

وهناك أيضا جناح أوكراني ملائم في المهرجان.

يفتح المهرجان أبوابه أمام الجمهور العام غدا السبت. وتحتم تأجيله لمدة عام جراء فيروس كورونا.. وسوف يظل مفتوحا حتى نوفمبر المقبل. والمعرض الرئيسي يحمل عنوان "ميلك أوف دريمز" (حليب الأحلام) ولكن المهرجان يشمل أيضا أكثر من 1500 عمل لـ213 رساما من 58 دولة وكذلك 80 سرادقا وطنيا.