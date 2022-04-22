بابا الفاتيكان: إلغاء لقاء مخطط له مع بطريرك موسكو في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول أنه من غير الممكن ،على خلفية الحرب في أوكرانيا ، عقد لقاء مع البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية لصحيفة "لاناسيون "الأرجنتينية في مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس الخميس، " آسف لأنه كان يتعين على الفاتيكان إلغاء لقاء ثان مع البطريرك كيريل والذي خططنا لعقده في حزيران/يونيو في القدس".

كان دبلوماسيو الفاتيكان قد فهموا أن عقد لقاء في الوقت الراهن يمكن أن يسبب التباسا.

كانت آخر مرة التقى فيها بابا الفاتيكان بكيريل في كوبا في 2016. وفي منتصف مارس الماضي، تحدث الحبر الأعظم الأرجنتيني والبطريرك الروسي بتقنية الصوت والصورة بشأن الوضع أوكرانيا.

وصف فرنسيس العلاقة برئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بـ"الجيدة للغاية".

وترددت شائعات مؤخرا أن فرنسيس قد يأتي إلى القدس في إطار رحلة إلى لبنان.

وقال فرنسيس، 85 عاما، إن زيارة العاصمة الأوكرانية كييف لن تكون مثمرة في الوقت الحالي. وتساءل الحبر الأعظم "ما فائدة سفر البابا إلى كييف إذا ما استمرت الحرب في اليوم التالي ".