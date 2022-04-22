“جرائم حرب”.. تقرير أممي يكشف فظائع القصف العشوائي الروسي على مناطق أوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن هناك أدلة متزايدة على جرائم حرب روسية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤشرات على قصف عشوائي وعمليات إعدام دون محاكمة، في حين أشار إلى أن أوكرانيا استخدمت على ما يبدو أسلحة ذات آثار عشوائية.

وقالت ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان، وقتلت مدنيين ودمرت مستشفيات ومدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى، وهي أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وأفادت المفوضية في بيان بأن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيا وثقوا أيضا ما بدا أنه استخدام أسلحة ذات آثار عشوائية، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد.

وقالت المفوضية إنه منذ بداية الحرب في 24 فبراير شباط حتى 20 أبريل نيسان، سجل مراقبون في أوكرانيا خسائر مدنية بلغت 5264 شخصا بينهم 2345 قتيلا و 2919 جريحا.

وأضافت أن 92.3 بالمئة من الضحايا سقطوا في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة و7.7 بالمئة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك اللتين تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها.

وقالت باشليت “نعلم أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع ظهور فظائع في مناطق القتال العنيف، مثل ماريوبول”.

وتابعت قائلة “معدل عمليات الإعدام دون محاكمة ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها القوات الروسية في السابق آخذ في الارتفاع أيضا. ويجب ضمان الحفاظ على الأدلة والمعاملة اللائقة للرفات فضلا عن الدعم النفسي وغيره للضحايا وأقاربهم”.