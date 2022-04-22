كييف تصف خطة روسيا للسيطرة الكاملة على دونباس بالـ”إمبريالية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نددت وزارة الدفاع الأوكرانية بالخطط التي أعلنتها روسيا اليوم الجمعة للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ووصفتها بأنها “إمبريالية”.

وقالت الوزارة على تويتر “لم يعودوا يخفونها”.

وأضافت أن روسيا “أقرت بأن هدف ‭‭‭’‬‬‬المرحلة الثانية‭‭‭’‬‬‬ من الحرب ليس الانتصار على من النازيين الوهميين، بل ببساطة احتلال شرق وجنوب أوكرانيا… الإمبريالية بكل معانيها”.

يشار إلى أن ​وزارة الدفاع الروسية​، كانت قد أكدت أنها تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا كجزء من المرحلة الثانية من العمليات العسكرية”.

وأعلنت الوزارة، عن “تدمير بصواريخ من طراز كاليبر أسلحة ومعدات أوكرانية في منطقة محطة سكة حديد ​ميليوراتيفي​”.

وأضافت الوزارة، أن “قواتنا دمرت أنظمة دفاع جوي S300 وعشرات المركبات ومستودعات وقود ومراكز قيادة”، لافتةً الى أن “قواتنا الجوية قصفت 58 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية”.

ومن جهتها، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن القصف والقتال المستمر بشرق دونباس يدل على رغبة روسيا بفرض تسوية، فيما حذرت من أن اقتحام مصنع “آزوفستال” في ماريوبول سيتسبب بخسائر روسية فادحة.

وأضافت أن قرار بوتين بمحاصرة “آزوفستال” يهدف إلى تقويض المقاومة في ماريوبول، وقرار حصار المصنع يدل على رغبة روسيا بتوجيه قواتها لشرق أوكرانيا. وأضافت أن القصف الروسي المستمر على دونباس يهدف لتسريع إقامة مستوطنات انفصالية.